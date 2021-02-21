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"جرعة زائدة فوق السطح".. كشف غموض العثور على جثة متحللة بالقليوبية

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"جرعة زائدة فوق السطح".. كشف غموض العثور على جثة متحللة بالقليوبية "جرعة زائدة فوق السطح".. كشف غموض العثور على جثة متحللة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

10:25 م الأحد 21 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة العثور على جثة شاب متحللة على سطح منزله بقرية كفر طحوريا التابعة لمركز شرطة شبين القناطر.

وتبين من التحريات، أنه مدمن مواد مخدرة، وتوفى إثر تناول جرعة زائدة، حيث تبين وجود سرنجة في جسده أدى إلى الوفاة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص في حالة تحلل فوق سطح منزله بقرية بدائرة مركز شبين القناطر.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل.م" 35 عاما، متوفى منذ يومين تقريبا، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.

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