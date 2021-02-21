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غدا.. وزيرة التضامن تجتمع بالجمعيات الأهلية في بورسعيد

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غدا.. وزيرة التضامن تجتمع بالجمعيات الأهلية في بورسعيد غدا.. وزيرة التضامن تجتمع بالجمعيات الأهلية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:19 م الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تزور نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، محافظة بورسعيد، غدًا الاثنين، لعقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

وسيستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية.

ومن المنتظر أن تتضمن زيارة وزارة التضامن الاجتماعي: عقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات الأهلية بديوان عام المحافظة، وتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، بالاضافة لزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، ثم تفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بمحافظة بورسعيد.

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