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صور..تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بورسعيد

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صور..تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بورسعيد صور..تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:17 م الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أركان حرب باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء ناصر حريز، مشاهد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الأحد، أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء بورسعيد، خلال مشاركتهم باحتفالية الجمعية، ضمن الاحتفالات بيوم الشهيد الذي تحتفل به في التاسع من مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق عام 1969.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبهما الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم فقرات: ابتهال ديني، وعزف وغناء لفتاتين كفيفتين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات من رجال الجيش والشرطة.

وأكد المحافظ على أن القوات المسلحة العظيمة لا تنسى أبنائها الشهداء والمصابين والمحاربين القدماء، وأن احتفال اليوم ليس احتفال فقط بأسر الشهداء ومصابي الحروب لكنه احتفال بمصر كلها، فمازال هناك جنود يحمون مصر وأهلها ينتظرون دورهم في الشهادة، مضيفًا:"لولا الأمن والأمان الذي تشهده مصر حاليًا بجناحي الأمن والأمان من رجال الجيش والشرطة ما تحققت الإنجازات والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها".

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