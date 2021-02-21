غدا.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن 9 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هي:

- المعمورة "سنترال المعمورة".

- الرأس السوداء "العمراوي الصغرى".

- سيدي بشر قبلي" شارعي 65 و66".

- سيدى بشر بحري " شارع نبيل حمدي من شارع خالد بن الوليد".

- شدس"مساكن شدس على الترام بجوار السجل المدني".

- محرم بك "الموقف الجديد".

- المنشية "حارة إمام – شارع فرنسا".

- الورديان "ش عبد الملك بن مروان – الأمير لؤلؤ".

- الحمام "جويرة – مهدي نصيب".