غدا.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy
09:08 م الأحد 21 فبراير 2021
الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن 9 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هي:
- المعمورة "سنترال المعمورة".
- الرأس السوداء "العمراوي الصغرى".
- سيدي بشر قبلي" شارعي 65 و66".
- سيدى بشر بحري " شارع نبيل حمدي من شارع خالد بن الوليد".
- شدس"مساكن شدس على الترام بجوار السجل المدني".
- محرم بك "الموقف الجديد".
- المنشية "حارة إمام – شارع فرنسا".
- الورديان "ش عبد الملك بن مروان – الأمير لؤلؤ".
- الحمام "جويرة – مهدي نصيب".