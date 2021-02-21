وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تدعم الشباب وتوفر لهم فرص عمل لإقامة مشروعات كثيرة من ضمنها مشروع وحدات البيوجاز بالريف المصري، لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.

جاء ذلك في كلمتها خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، تحت عنوان "ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة"، وذلك عبر "تطبيق زوم".

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تستقبل طلبات إقامة هذا المشروع وتقوم بتدريب الشباب وتمويلهم عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

ولفتت إلى ضرورة توافر أربعة محاور لأي شاب مقبل على إقامة مشروع وهو أن يدرك أهمية دوره، وأن يعي ما هو الدور الذي سيقوم بتنفيذه، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية، وتحديد بداية المشروع المقبل على تنفيذه.

وأضافت وزيرة البيئة أن القطاع البيئي من الممكن أن يوفر دخل مادي كبير عن طريق استخدام محميات مصر الطبيعية، مشيرة إلى أن مفهوم القطاع البيئي غير مقترن بمشاكل تلوث الهواء والمياه فقط، وإنما استغلال ثروات مصر الطبيعية.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، إن الأكاديمية تحرص على دعم الشباب المصري والعربي في كافة المجالات العلمية ومن ضمنها ملف البيئة.

وأضاف عبد الغفار أن لقاء اليوم يأتي تزامناً مع مرور خمسة أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، والذي نجح في تقديم العديد من الإنجازات مثل " رالى مصر لريادة الأعمال – رالى رواد مصر".

يذكر أن الندوة تهدف إلى دعم الشباب في المشروعات التي لها علاقة بالبيئة، لإقامة المشروعات الصغيرة ذات الصلة بقطاع البيئة، فضلا عن كيفية توفير التدريب والتمويل اللازم لهؤلاء الشباب وتوجيههم نحو الطريق الصحيح.