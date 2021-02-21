أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية -
زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

Print
وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

مصراوي Masrawy

09:08 م الأحد 21 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تدعم الشباب وتوفر لهم فرص عمل لإقامة مشروعات كثيرة من ضمنها مشروع وحدات البيوجاز بالريف المصري، لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.

جاء ذلك في كلمتها خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، تحت عنوان "ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة"، وذلك عبر "تطبيق زوم".

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تستقبل طلبات إقامة هذا المشروع وتقوم بتدريب الشباب وتمويلهم عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

ولفتت إلى ضرورة توافر أربعة محاور لأي شاب مقبل على إقامة مشروع وهو أن يدرك أهمية دوره، وأن يعي ما هو الدور الذي سيقوم بتنفيذه، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية، وتحديد بداية المشروع المقبل على تنفيذه.

وأضافت وزيرة البيئة أن القطاع البيئي من الممكن أن يوفر دخل مادي كبير عن طريق استخدام محميات الطبيعية، مشيرة إلى أن مفهوم القطاع البيئي غير مقترن بمشاكل تلوث الهواء والمياه فقط، وإنما استغلال ثروات مصر الطبيعية.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، إن الأكاديمية تحرص على دعم الشباب المصري والعربي في كافة المجالات العلمية ومن ضمنها ملف البيئة.

وأضاف عبد الغفار أن لقاء اليوم يأتي تزامناً مع مرور خمسة أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، والذي نجح في تقديم العديد من الإنجازات مثل " رالى مصر لريادة الأعمال – رالى رواد مصر".

يذكر أن الندوة تهدف إلى دعم الشباب في المشروعات التي لها علاقة بالبيئة، لإقامة المشروعات الصغيرة ذات الصلة بقطاع البيئة، فضلا عن كيفية توفير التدريب والتمويل اللازم لهؤلاء الشباب وتوجيههم نحو الطريق الصحيح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية