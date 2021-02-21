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دورة تدريبية لرفع كفاءة موظفي "تكافل وكرامة" في كفر الشيخ

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دورة تدريبية لرفع كفاءة موظفي "تكافل وكرامة" في كفر الشيخ دورة تدريبية لرفع كفاءة موظفي "تكافل وكرامة" في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

08:21 م الأحد 21 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، اليوم الأحد، دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين ببرنامج تكافل وكرامة، لتنفيذ العمليات الميدانية، وفق توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الدورة التدريبية، شهدت كيفية رفع كفاءة وقدرات العاملين على تنفيذ أنشطة العمليات الميدانية، وحوكمة الإجراءات، والقواعد ببرنامج " تكافل وكرامة " على مستوى 10 إدارات اجتماعية، لضمان ايصال الدعم لمستحقيه ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح مسلم إنه جرى تقسيم الإدارات لفترتين لعقد الدورات التدريبية، الأولى تضم كلا من كفر الشيخ، والرياض، والحامول، وبيلا، وبلطيم، والثانية تضم إدارات دسوق، ومطوبس، وفوة، وسيدى سالم، وقلين.

ولفت إلى أن موضوعات التدريب شملت الحقوق، والواجبات فى التعامل مع محاكم الأحداث، والقوانين، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المراقب الاجتماعى، وشرح رؤية شاملة حول برامج الدعم النقدى والإجراءات التنفيذية، لتنقية بيانات عملاء الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، كما جرى مناقشة أهم المشاكل التي تواجه مراكز الإغاثة بالمديرية.

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