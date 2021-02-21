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الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين

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الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين
خرج من منزله الخميس الماضي ولم يعد

الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن المفقود محمد عبدالعالم قاسم (16 عامًا)، الذي خرج مساء يوم الخميس الماضي من منزله بحي العزيزية ولم يعد حتى اللحظة.

وناشد ذوو المفقود "محمد" قُراء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعد أن فُقد عصر الخميس الماضي بعد خروجه من منزل ذويه ولم يعد حتى اللحظة.

وقال ذووه لـ"سبق" إنهم أبلغوا شرطة العزيزية باختفاء ابنهم محمد، وكان يرتدي "تيشرت" رصاصيًّا وأسود، وبنطالاً (جينز)، وحتى الآن لم يعثروا عليه. مناشدًا مَن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل على رقمَيْ الجوال الآتيَيْن: 0536656696 - 0555515882.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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