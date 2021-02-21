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"صحة عسير" تدشن مركز لقاحات كورونا بمحايل وتبدأ حملة التطعيم

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يضم منطقة حفظ وتحضير بطاقة استيعابية تصل إلى ٩٦٠ مستفيدًا يوميًّا

دشَّنت "صحة عسير" صباح اليوم الأحد مركز لقاحات كورون في محافظة محايل، وبدء حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ إذ تم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.

وتفصيلاً، دعت "الصحة" المواطنين والمقيمين للمبادرة للتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم - بإذن الله – من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله -.

وأوضحت أن مركز اللقاحات بمحافظة محايل يعتبر ثاني مركز تابع لصحة عسير بعد مركز مدينة أبها. وقد تم تهيئة المركز، وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز منطقة استقبال و٥ مناطق تسجيل و٨ عيادات تطعيم ومنطقتَيْ انتظار قبل التطعيم، ومنطقتَي انتظار بعد التطعيم، إضافة إلى غرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح بطاقة استيعابية يمكن أن تصل إلى ٩٦٠ مستفيدًا بالمركز يوميًّا، بإدارة نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وأضافت بأنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى في المنطقة، يجري العمل على تجهيزها؛ لتكون مراكز مجهزة لتقديم اللقاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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