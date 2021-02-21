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مصدر أمنى يوضح حقيقة وجود انتهاكات ضد معاق داخل سجن جمصة

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مصدر أمنى يوضح حقيقة وجود انتهاكات ضد معاق داخل سجن جمصة مصدر أمنى يوضح حقيقة وجود انتهاكات ضد معاق داخل سجن جمصة

مصراوي Masrawy

07:53 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الإثارية والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن وجود انتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة من ذوى الاحتياجات الخاصة من قِبل أحد أفراد الشرطة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وكذا الزعم بتلقى العديد من الاستغاثات من أهالى نزلاء السجن بتعرض النزلاء للانتهاكات واعتداءات.

وأكد المصدر بأن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام مشدداً على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.

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