انتحلا صفة أطباء.. أمن الجيزة يكشف حيلة صاحب صالون تجميل وزوجته

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات انتحال صاحب صالون تجميل وزوجته صفة أطباء تجميل بأكتوبر.

ورصدت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص "فني تمريض" مقيم بالغربية، قرر خلاله قيام (أحد الأشخاص، وزوجته) بانتحال صفة أطباء وافتتاح مجموعة عيادات بمنطقتي (أكتوبر وفيصل بالجيزة)، للنصب والاحتيال على المواطنين، وقرر أنه كان يعمل طرفهم كأحد أعضاء طاقم التمريض، وأضاف بأن الشخص المشار إليه ينتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات، وأن مهنته الحقيقية هي صاحب صالون تجميل كما أن زوجته تنتحل صفة طبيبة تجميل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنت مأمورية من تحديد الشخصين بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنهما (شخص حاصل على ثانوية عامة "له معلومات جنائية وزوجته .. مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وتبين أنهما يتخذان عدة عيادات ومراكز طبية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مقراً لممارسة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأجهزة الطبية وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وقرر الأول أنه التحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات ولم يستكمل دراسته، وقام بافتتاح صالون تجميل بالإسكندرية، وقام بغلقه عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضده، وواصل التنقل بين العيادات الطبية وعمله كفني معمل وتمريض، ما أكسبه معلومات طبية فاختمرت في ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية، حيث أوهم مخالطيه بكونه طبيب وممارس عام وانتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات وعين أطقم طبية وتمريض.

وأقر المتهم بتحصيله على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم في مجال (التجميل - الأسنان – السمنة)، وقيامه بالتنقل بين تلك العيادات والمراكز الطبية وإغلاقها عند شعوره بافتضاح أمره للتشكك في عدم إتمام العمليات الجراحية أو دفع مرتبات العاملين، وبسؤال الثانية أيدت ما جاء بأقواله وأضافت بأنها كانت تنتحل صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل.

كما تبين وجود عدد من المواطنين المرضى "ضحاياهم" واتهموهما بالنصب والاحتيال وانتحال صفة أطباء، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لإجراء عمليات جراحية، و3 أطباء واتهموهما بالنصب والاحتيال وعدم الحصول على رواتبهم.