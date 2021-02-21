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اليابان تتهم الصين بالتوغل في المياه الإقليمية اليابانية

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اليابان تتهم الصين بالتوغل في المياه الإقليمية اليابانية اليابان تتهم الصين بالتوغل في المياه الإقليمية اليابانية

مصراوي Masrawy

07:52 م الأحد 21 فبراير 2021

طوكيو - (بي بي سي)

قال خفر السواحل الياباني إن سفينتين تابعتين للحكومة الصينية توغلتا في المياه الإقليمية اليابانية لليوم الثاني على التوالي.

واقتربت السفن من مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة المعروفة في اليابان باسم سينكاكو وفي الصين باسم دياويو.

ويقول المسؤولون إنها المرة التاسعة هذا العام التي تدخل فيها سفن الصينية المياه اليابانية.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن قلقه بشأن الأنشطة الصينية في بحر الصين الشرقي.

وأكد مجددا أن أمن الجزر يندرج في إطار معاهدة الدفاع الأمريكية اليابانية.

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