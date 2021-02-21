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رئيس البرلمان الليبي: إجراء الانتخابات في ظل تواجد قوات أجنبية صعب للغاية

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رئيس البرلمان الليبي: إجراء الانتخابات في ظل تواجد قوات أجنبية صعب للغاية رئيس البرلمان الليبي: إجراء الانتخابات في ظل تواجد قوات أجنبية صعب للغاية

مصراوي Masrawy

07:42 م الأحد 21 فبراير 2021

وكالات:

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إنه من الصعب للغاية إجراء انتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا، المقررة 24 ديسمبر المقبل، إذا لم يتم إخراج المرتزقة.

وأكد صالح، في تصريحات لقناة الحدث ، أنه يجب تحديد موعد دقيق لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف أنه تقرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مدينة سرت.

وأكد صالح، أن مدينة سرت هي الأكثر أمانا في ليبيا، ويمكن إجراء جلسات البرلمان بها، وأن تكون مقرا للحكومة.

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