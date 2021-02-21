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محافظ بني سويف يبحث مع رئيس شركة المياه مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

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محافظ بني سويف يبحث مع رئيس شركة المياه مشروعات مبادرة "حياة كريمة" محافظ بني سويف يبحث مع رئيس شركة المياه مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

07:27 م الأحد 21 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

التقى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، المهندس أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، لبحث الخطوات التي تنفذها الشركة للبدء في تنفيذ مشروعات القطاع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها بـ66 قرية بمركزي ناصر وببا، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى .

خلال اللقاء ناقش المحافظ بعض الإجراءات المحددة لضمان التواصل المستمر والمتابعة الدائمة لأعمال المبادرة المقرر تنفيذها بقرى ناصر وببا، والتي تتضمن قيام الشركة بتنفيذ مجموعة من الأعمال والإجراءات الخاصة برفع كفاءة وزيادة الطاقة لمحطات مياه الشرب من توسعات وأعمال تطوير ورفع كفاءة، وذلك بالتوازي مع خطوات مماثلة ينفذها الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في مجال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى غير المخدومة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة محطات الصرف والمعالجة القائمة بما يواكب التطورات التي ستحدث مع زيادة عدد من المستفيدين من خدمة الصرف الصحي.

وشدد المحافظ على أهمية تكاتف كافة الجهود لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع في بدء تنفيذ تلك الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل، لمواكبة الجهود التنموية الأخرى التي تشمل كل القطاعات بالدولة.​

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