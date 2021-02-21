ظاهرة عمرها 3300 عام.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس بأبوسمبل غدًا

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

تتجه أنظار العالم، غدًا الإثنين، إلى محافظة أسوان ومعبد رمسيس الثاني في مدينة أبوسمبل، حيث تتجدد ظاهرة تعامد أشعة الشمس علي وجه تمثال رمسيس الثاني مع بزوغ فجر يوم 22 فبراير، في معبده الكبير بمدينة أبوسمبل، معلنة بداية موسم الزراعة عند القدماء المصريين. وهي ظاهرة فلكية تحدث مرتين سنويًا، إحداها في 22 أكتوبر.

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن هذه الظاهرة التي يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، تجسد التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون في علوم الفلك والنحت والهندسة.

وعن استقبال زوار هذا اليوم، أكد سعيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس، مضيفًا أنه لن يسمح بدخول أي زائر دون ارتداء كمامة وقبل قياس درجة حرارته، كما سيجرى تطبيق التباعد بين الزائرين قدر المستطاع. بينما لفت أيضًا إلى تركيب 2 شاشة عملاقة لعرض الظاهرة أمام المعبد.​