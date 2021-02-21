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بعد 56 عامًا على اغتياله.. مطالبات بإعادة فتح التحقيق في مقتل مالكوم إكس

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بعد 56 عامًا على اغتياله.. مطالبات بإعادة فتح التحقيق في مقتل مالكوم إكس بعد 56 عامًا على اغتياله.. مطالبات بإعادة فتح التحقيق في مقتل مالكوم إكس

مصراوي Masrawy

07:29 م الأحد 21 فبراير 2021

واشنطن - (بي بي سي)
طالبت عائلة مالكولم إكس بإعادة فتح التحقيق في جريمة القتل في ضوء أدلة جديدة. وهو أمريكي مسلم من أصول إفريقية وناشط في مجال حقوق الإنسان اغتيل في عام 1965.

وقال أحد ضباط الشرطة السرية وهو يحتضر إن مسؤوليته كانت في فترة قتله كشف جميع تفاصيل إجراءات الأمن الخاصة بمالكوم وبالموقع واعتقال حراسه قبل أيام من الاغتيال. فيكون بلا حراسة أثناء وجوده في قاعة أودوبون، حيث قُتل في 21 فبراير 1965.

وأدين ثلاثة أعضاء فى جماعة "أمة الإسلام" بقتل مالكولم إكس.

و قالت شرطة نيويورك إنها لا تزال ملتزمة بالمساعدة في مراجعة التحقيق الذي بدأه المدعي العام لمنطقة مانهاتن منذ عدة أشهر.

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