تبون يوقع مرسومً رئاسيًا لحل المجلس الشعبى الوطنى للبرلمان الجزائري

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ)

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس النواب الذي يعرف بالغرفة السفلى للبرلمان.

كان تبون، أعلن في خطابه للأمة يوم الخميس الماضي، قراره بحل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إلى جانب تعديل حكومي والإفراج عن عشرات نشطاء الحراك الشعبي من المحكوم عليهم نهائيا والذين لم يحاكموا بعد، وهذا عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

وبحسب الدستور ، تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.