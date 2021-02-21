أول تعليق من واشنطن على محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق

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مصراوي Masrawy

طرابلس - (أ ش أ):

أعرب السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن غضب الولايات المتحدة من محاولة اغتيال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا.

وأكد نورلاند في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، أن دعم الولايات المتحدة لجهود إنهاء نفوذ الميليشيات الليبية.

ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق سريع وملاحقة المسؤولين عما حصل للعدالة، معربا عن تعاطفه مع أحد أفراد الوفد المرافق لباشاغا الذي أصيب خلال العملية.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية الليبية، بيانا، قالت فيه إن الحرس المرافق للوزير تمكن من القبض على المجموعة المسلحة، حيث قبض على اثنين منهم، وقتل ثالث.