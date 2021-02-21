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الجيش اليمني: مقتل 70 حوثيًا في معارك بمأرب

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الجيش اليمني: مقتل 70 حوثيًا في معارك بمأرب الجيش اليمني: مقتل 70 حوثيًا في معارك بمأرب

مصراوي Masrawy

07:16 م الأحد 21 فبراير 2021

صنعاء - (د ب أ)

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 70 عنصرًا من مسلحي الحوثيين، اثر معارك مع الجيش بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت عدة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب.

وأشار المركز إلى أن المعارك خلفت مالا يقل عن 70 قتيلا من المليشيات إلى جانب إصابة واسر العشرات، "فيما لاذ الآخرون بالفرار".

وأضاف المركز، أن مدفعية الجيش دمرت خمس عربات مدرعة ودوريتين كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى اللحظة.

ويشهد عدد من الجبهات في محافظة مأرب معارك عنيفة بين الطرفين منذ أسابيع، اثر التصعيد العسكري للحوثيين الذين يحاولون السيطرة على المدينة.

وتخضع مدينة مأرب لسيطرة الجيش الحكومي فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء من أطرافها.

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