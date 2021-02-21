الرئيس الجزائري تبون يوقع مرسوما لحل المجلس الشعبي الوطني

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (أ ش أ):

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان).

وقال بيان للرئاسة الجزائرية " وقع الرئيس عبد المجيد تبون القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني المرسوم الرئاسي المتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني".

وكان الرئيس تبون قد أعلن مساء الخميس الماضي حل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

يذكر أن المجلس الشعبي الوطني المنحل انتخب في 2017، وكان مقررا أن تستمر ولايته حتى 2022.