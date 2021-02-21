أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

500 تلميذ يستفيدون من معسكرات "صحة ولادنا" بالمنيا

Print
500 تلميذ يستفيدون من معسكرات "صحة ولادنا" بالمنيا 500 تلميذ يستفيدون من معسكرات "صحة ولادنا" بالمنيا

مصراوي Masrawy

07:18 م الأحد 21 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

أقامت هيئة كير الدولية 12 معسكرًا رياضيًا ترفيهيًا، استهدف الأمهات والأبناء من تلاميذ مدارس مركز أبوقرقاص في محافظة المنيا. وذلك ضمن أنشطة مشروع "صحة وخير ولادنا".

المشروع يهدف إلى رفع الوعي بالتغذية والعادات الصحية بين الأطفال وأولياء أمورهم في صعيد ، ومساعدتهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.

كرة طائرة وبولينج ونط حبل ألعاب رياضية متنوعة مارستها آمهات مع أبنائهن داخل ملاعب مفتوحه في المنيا ضمن مشروع صحة وخير ولادنا.

ضمت المعسكرات التلاميذ من المدارس التي يعمل المشروع بالشراكة معها. وهى: جويد، عبد الرحمن إسماعيل بإتليدم، الحرية للبنات بزاوية حاتم، منشية زعفرانة.

وقد أقيمت المعسكرات بملاعب خاصة مفتوحة داخل المجتمعات المستهدفة، روعي فيها اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من .

تبدأ فعاليات المعسكر بتطهير الأيدي وتوزيع كمامات على المشاركين، وتوعية أولياء الأمور بأهمية الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ثم يجرى تقسيمهم إلى أربع مجموعات يضم كل منها 10 أولياء أمور وأولادهم.

ويُجرى اختيار ألعاب سهلة وقابلة للتطبيق بين أولياء الأمور والتلاميذ (صيد الأغذية المفيدة - البولينج - الكرة الطائرة - نط الحبل)، يوزع بعدها كتاب التغذية إلى جانب حوافز أخرى كجوائز للفرق الفائزة بالمعسكر.

وفي نهاية المعسكر، يُجرى توزيع كرتونة بها مكونات غذائية صحية أغلبها من البروتين النباتي كبديل للبروتين الحيواني، وبعض المنتجات الأخرى كبدائل للسكر منها دبس الرمان ودبس التمر وعسل أسود وكيس كمامات مصنوعة من القماش يعاد استخدامها بعد غسلها.

حضر هذه المعسكرات أكثر من 500 من أولياء الأمور وعدد مماثل من تلاميذ المراحل المختلفة بالمدارس التي يعمل بها المشروع.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية