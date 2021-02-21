500 تلميذ يستفيدون من معسكرات "صحة ولادنا" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أقامت هيئة كير الدولية 12 معسكرًا رياضيًا ترفيهيًا، استهدف الأمهات والأبناء من تلاميذ مدارس مركز أبوقرقاص في محافظة المنيا. وذلك ضمن أنشطة مشروع "صحة وخير ولادنا".

المشروع يهدف إلى رفع الوعي بالتغذية والعادات الصحية بين الأطفال وأولياء أمورهم في صعيد مصر، ومساعدتهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.

كرة طائرة وبولينج ونط حبل ألعاب رياضية متنوعة مارستها آمهات مع أبنائهن داخل ملاعب مفتوحه في المنيا ضمن مشروع صحة وخير ولادنا.

ضمت المعسكرات التلاميذ من المدارس التي يعمل المشروع بالشراكة معها. وهى: جويد، عبد الرحمن إسماعيل بإتليدم، الحرية للبنات بزاوية حاتم، منشية زعفرانة.

وقد أقيمت المعسكرات بملاعب خاصة مفتوحة داخل المجتمعات المستهدفة، روعي فيها اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تبدأ فعاليات المعسكر بتطهير الأيدي وتوزيع كمامات على المشاركين، وتوعية أولياء الأمور بأهمية الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ثم يجرى تقسيمهم إلى أربع مجموعات يضم كل منها 10 أولياء أمور وأولادهم.

ويُجرى اختيار ألعاب سهلة وقابلة للتطبيق بين أولياء الأمور والتلاميذ (صيد الأغذية المفيدة - البولينج - الكرة الطائرة - نط الحبل)، يوزع بعدها كتاب التغذية إلى جانب حوافز أخرى كجوائز للفرق الفائزة بالمعسكر.

وفي نهاية المعسكر، يُجرى توزيع كرتونة بها مكونات غذائية صحية أغلبها من البروتين النباتي كبديل للبروتين الحيواني، وبعض المنتجات الأخرى كبدائل للسكر منها دبس الرمان ودبس التمر وعسل أسود وكيس كمامات مصنوعة من القماش يعاد استخدامها بعد غسلها.

حضر هذه المعسكرات أكثر من 500 من أولياء الأمور وعدد مماثل من تلاميذ المراحل المختلفة بالمدارس التي يعمل بها المشروع.​