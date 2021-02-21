فودة يتفقد تنفيذ مشروع المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ (صور)

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد، جولة تفقدية في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، في منطقة السوق القديم، استعدادًا لافتتاحها أثناء احتفال المحافظة بعيدها القومي الشهر المقبل.

قال المحافظ إن المحطة الجديدة بها مولدات شحن للسيارات التي تعمل بالكهرباء إلى جانب عملها بالغاز الطبيعي. مشيرًا إلى إنشاء محلات تجارية وكافتريا ملحقة تستهدف توفير الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ.

المحطة هي الثانية التي تم تأسيسها لهذا الغرض في مدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات منذ شهرين في حضور وزير البترول، بينما لا يزال العمل جاري على إنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، وتطوير عدد آخر من محطات تموين البنزين القائمة بإضافة خدمة الغاز إليها.​