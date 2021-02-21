أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

فودة يتفقد تنفيذ مشروع المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ (صور)

Print
فودة يتفقد تنفيذ مشروع المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ (صور) فودة يتفقد تنفيذ مشروع المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ (صور)

مصراوي Masrawy

07:10 م الأحد 21 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد، جولة تفقدية في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، في منطقة السوق القديم، استعدادًا لافتتاحها أثناء احتفال المحافظة بعيدها القومي الشهر المقبل.

قال المحافظ إن المحطة الجديدة بها مولدات شحن للسيارات التي تعمل بالكهرباء إلى جانب عملها بالغاز الطبيعي. مشيرًا إلى إنشاء محلات تجارية وكافتريا ملحقة تستهدف توفير الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ.

المحطة هي الثانية التي تم تأسيسها لهذا الغرض في مدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات منذ شهرين في حضور وزير البترول، بينما لا يزال العمل جاري على إنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، وتطوير عدد آخر من محطات تموين البنزين القائمة بإضافة خدمة الغاز إليها.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية