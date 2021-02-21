بالصور.. فودة يتابع أعمال تطوير شارع الرياضات البحرية بهضبة أم السيد

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد، الانتهاء من إنارة طريق شارع الرياضات البحرية في منطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ. وذلك بطول 1.7 كيلو متر وعرض 30 مترًا. بينما أشار إلى تواصل أعمال الطبقة الأخيرة لرصف الطريق. وقد انتهت أعمال تجميله بإقامة مظلات ومناطق ترفيهية ومشايات على الجانبين، ضمن مشروعات التطوير التي تستهدف عددًا من مناطق المدينة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ بمدينة شرم الشيخ، رافقه فيها اللواء محمود السولية رئيس المدينة.

في السياق، تفقد المحافظ المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير هضبة أم السيد، والذي يتضمن تطوير شامل للمنطقة، يشمل إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلو متر، ومشايات بطول 2 كيلو متر وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وإقامة الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا.

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