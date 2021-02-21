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نفوق ٦ آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالدقهلية

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نفوق ٦ آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالدقهلية نفوق ٦ آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالدقهلية

مصراوي Masrawy

06:30 م الأحد 21 فبراير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

اندلع حريق في مزرعة للدواجن بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، ما أسفر عن نفوق 6 آلاف دجاجة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتمنع امتدادها للمباني المجاورة.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بالحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق.

بالفحص تبين أن المزرعة مشيدة بالبلوك ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية على مساحة ۱۲۰۰ متر خارج الكتلة السكنية، وهي غير مرخصة، ومؤجرة من "سليمان.م.إ." ٣٠ عامًا.

بسؤال المستأجر، رجح امتداد النيران من دفايات الغاز الخاصة بتدفئة المزرعة إلى جزء من المشمع المتدلى من سقف المزرعة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، الذي حرر به المحضر رقم 694 لسنة 2021 إداري مركز شرطة منية النصر.​

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