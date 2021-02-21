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مكتبة الإسكندرية تبحث العلاقات العربية الروسية بمشاركة 3 دول

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مكتبة الإسكندرية تبحث العلاقات العربية الروسية بمشاركة 3 دول مكتبة الإسكندرية تبحث العلاقات العربية الروسية بمشاركة 3 دول

مصراوي Masrawy

05:58 م الأحد 21 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقش مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، العلاقات العربية الروسية في ندوة حضرها خبراء ومتخصصين من وروسيا والمغرب.

ذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، أن مركز الدراسات الاستراتيجية استعرض عددا خاصا حول العلاقات العربية الروسية تضمن كلمة للدكتور مصطفى الفقي بعنوان "العلاقات العربية الروسية من منظور مختلف"، كما تضمن مشاركة سفير بمصر جيورجي بوريسينكو بعنوان" النتائج السياسية بين مصر وروسيا لسنة 2020 والوضع الحالي للعلاقات الروسية المصرية ".

وتناول اللقاء مجموعة من التقارير والدراسات التحليلية شملت دراسة للدكتورة مي مجيب، أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة والمشرف على المركز بعنوان" الدور الجيوسياسي لروسيا في الشرق الأوسط : معطيات جديدة لفاعل قديم"، ودراسة الدكتور محمود عزت نائب مدير المركز بعنوان" الطموحات الروسىة تجاه المنطقة العربية الإفريقية"،ودراسة سوزان عابد الباحث بالمركز بعنوان "العلاقات الثقافية المصريةو الروسية وانعكاسات الوضع السياسي عليها ".

شارك في الورشة مجموعة من الخبراء والمتخصيين من مصر وروسيا والمغرب لمناقشة العلاقات العربية الروسية، وتحدث في اللقاء الدكتور علييف إيلدار مدير إدارة العلاقات الدولية بالإدارة الدينية لروسيا الاتحادية ونائب رئيس منتدى الحوار المجتمعي حول"روسيا والعالم العربي" روسيا الاتحادية ، والدكتورة آمال الحواسني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب ،والدكتور أحمد طاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية.

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