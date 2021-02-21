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الثلاثاء.. تشغيل موقفين لسيارات دمياط الجديدة

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الثلاثاء.. تشغيل موقفين لسيارات دمياط الجديدة الثلاثاء.. تشغيل موقفين لسيارات دمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

05:55 م الأحد 21 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة، تشغيل الموقفين الجديدين بالمدينة، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تدشينهما بتكلفة 62 مليون جنيه.

أضاف رئيس الجهاز، عقب إجراء قرعة بين السائقين لتقسيمهم للعمل بين الموقفين، اليوم الأحد، أنه جرى تعديل خطوط السرفيس، لتغذية المدينة بالكامل.

وأشار رجب إلى أن الموقف الأول مقام على مساحة 4.6 أفدنة، بما يعادل 19 ألف متر بجوار ، ليخدم قرى المحافظة، ومحافظات الدلتا، بتكلفة 37 مليون جنيه.

وأقيم الموقف الثانى بمدخل المدينة اعلى مساحة 2.6 فدان بما يعادل 11 ألف متر، ليخدم أهالي محافظات القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه.

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