تداول 28 سفينة وتفريغ 12 ألف طن ذرة في ميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط تداول 28 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الأحد، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وانتظام عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

أوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر شملت 7144 طن فوسفات، و16356 طن يوريا و4585 طن رمل، و1440 طن أسمنت و8241 كلنكر.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 12236 طن ذرة و552 طن خردة، و3466 طن سكر و31634 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 82405 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 77761 طنا.