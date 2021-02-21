محافظ دمياط تبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير سوق الجملة

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الأحد، مع عدد من القيادات التنفيذية بالديوان، لبحث ومتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بشطا والتي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية، وشبكة الصرف الصحي بها تمهيدًا لربطه بخط الانحدار الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب.

وأكدت المحافظ، على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف، لتنفيذ جميع العمليات الخاصة بالشبكة ومراجعتها قبل البدء في التشغيل.

كما اطلعت الدكتورة منال عوض على النماذج الخاصة بتطوير المحلات الخارجية بواجهة السوق، وكذا المخطط التفصيلي لكافة محاور المشروع الذي يتضمن رفع كفاءة الباكيات ودورات المياه وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار وأعمدة إنارة فضلاً عن تنفيذ أعمال الأرصفة المحيطة بالسوق.

ومن المقرر رفع كفاءة بوابتي السوق المقرر تزويدهما بميزانين ٦٠ طنا، وغرفتي تحكم مزودتين بأحدث الأجهزة.