أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ الوادي الجديد يدشن أول سيارات كهربائية صديقة للبيئة

Print
صور.. محافظ الوادي الجديد يدشن أول سيارات كهربائية صديقة للبيئة صور.. محافظ الوادي الجديد يدشن أول سيارات كهربائية صديقة للبيئة

مصراوي Masrawy

05:48 م الأحد 21 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أول سيارات صديقة للبيئة بالمحافظة بأسعار مخفضة تعمل بالطاقة الكهربائية بديلاً عن الوقود للحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة.

أوضح الزملوط، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن هذه السيارات تتميز بوجود 3 بطاريات شحن تعمل لمسافة ١٢٠ كم وتبلغ سرعتها ٥٠ كم /ساعة، ومراوح تبريد وشاشة عرض داخلية وشنطة أمامية وزجاج كهربائي وخدمة الضمان ضد عيوب الصناعة ويجري التنسيق مع أحد البنوك على نظام التعاقد وأسلوب السداد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية