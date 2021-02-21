صور.. محافظ الوادي الجديد يدشن أول سيارات كهربائية صديقة للبيئة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أول سيارات صديقة للبيئة بالمحافظة بأسعار مخفضة تعمل بالطاقة الكهربائية بديلاً عن الوقود للحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة.

أوضح الزملوط، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن هذه السيارات تتميز بوجود 3 بطاريات شحن تعمل لمسافة ١٢٠ كم وتبلغ سرعتها ٥٠ كم /ساعة، ومراوح تبريد وشاشة عرض داخلية وشنطة أمامية وزجاج كهربائي وخدمة الضمان ضد عيوب الصناعة ويجري التنسيق مع أحد البنوك على نظام التعاقد وأسلوب السداد.