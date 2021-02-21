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بحضور 7 نواب.. "الحرية" يفوز بدوري مراكز شباب الإسكندرية - صور

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بحضور 7 نواب.. "الحرية" يفوز بدوري مراكز شباب الإسكندرية - صور بحضور 7 نواب.. "الحرية" يفوز بدوري مراكز شباب الإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

04:57 م الأحد 21 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد البدري:

شهد ملعب المدينة الشبابية في أبو قير شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد تتويج فريق مركز شباب الحرية بلقب دوري مراكز الشباب بالمحافظة، وذلك عقب فوزه على فريق "أبيس 1" بثلاثة أهداف لهدفين.

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المسابقة شارك فيها 24 فريقًا تابعين لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وبدأت في 15 نوفمبر الماضي إلى أن أقيمت المباراة النهائية في البطولة وفاز فيها فريق مركز شباب الحرية على فريق مركز شباب أبيس بثلاثة أهداف لهدفين.

حضر المباراة الختامية 7 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الإسكندرية، فضلا عن حضور عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، والكابتن حسن إسماعيل رئيس لجنة المسابقات، والكابتن محمد فتحي رئيس لجنة الحكام، واللواء عفيفي كامل وكل من نواب الإسكندرية سوسن حسنى حافظ وأحمد المصري وخالد شلبي وسامح السايح وأحمد مهني ومحمد عبد الفتاح ودينا هلال.

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