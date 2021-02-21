صور.. محافظ المنيا يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي دعم الشباب والمرأة

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، مع وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، دعم السيدات والشباب اقتصاديًا، ضمن تنفيذ عددًا من البرامج والمبادرات؛ لدعم أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والبرنامج، وخاصة في ظل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

وتناول اللقاء، مناقشة أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والتي سينفذها البرنامج داخل قرى مبادرة حياة كريمة من خلال تدريب السيدات والشباب بالقرى على تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة ثم يليها المرحلة الثانية والتي تتضمن الإقراض من البرنامج لتنفيذ تلك المشروعات وفتح أبواب رزق للأهالي.

ووجه المحافظ مسئولي البرنامج، بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة لإعداد خطة عمل بالبرنامج من خلال اختيار المتدربات ومكان التدريب وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف مكتب السكرتير العام.

حضر اللقاء المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد مختار منسق برنامج الأغذية العالمي بالمنيا، والمهندسة دعاء عرفة مديرة برامج الحماية الاجتماعية بالبرنامج وأشرف أديب مسئول برنامج تحسين سبل المعيشة بالبرنامج.