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صور.. غلق 4 محطات مياه شرب أهلية لإدارتها بدون ترخيص في الشرقية

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صور.. غلق 4 محطات مياه شرب أهلية لإدارتها بدون ترخيص في الشرقية صور.. غلق 4 محطات مياه شرب أهلية لإدارتها بدون ترخيص في الشرقية

مصراوي Masrawy

04:31 م الأحد 21 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالشرقية، برئاسة المهندس سامى معجل، رئيس المدينة الحسينية، بالشرقية، اليوم الأحد، قرار الغلق الإداري رقم 4 لسنة 2021 الصادر لـ4 محطات مياه شرب أهلية، لإدارتها بدون تراخيص.

وجاء قرار الغلق بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية، وإدارة شئون البيئة بالمركز، وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية والبيئية، وجرى غلق المحطات المخالفة وتشميع أبوابها.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتشكيل لجان للمرور على كافة الأنشطة التجارية؛ للتأكد من حصول أصحابها على التراخيص القانونية و التزامهم بالاشتراطات البيئية والمواصفات القياسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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