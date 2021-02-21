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صور.. محافظ المنيا يفتتح مكتب تموين بني عبيد ويتفقد مشروعات "حياة كريمة"

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صور.. محافظ المنيا يفتتح مكتب تموين بني عبيد ويتفقد مشروعات "حياة كريمة" صور.. محافظ المنيا يفتتح مكتب تموين بني عبيد ويتفقد مشروعات "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

04:26 م الأحد 21 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم الأحد، مكتب تموين قرية بني عبيد المطور بمركز أبوقرقاص، ضمن تنفيذ عددًا من الخدمات والمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويخدم المكتب، 4 قرى رئيسية هي (بني عبيد - بني موسى - جريس - أسمنت)، بتوابع تصل إلي 23 قرية بإجمالي تعداد سكان 228 ألفًا و113 فردًا، ويقدم كافة الخدمات التموينية والتي منها "بدل تالف - بدل فاقد - نقل من محافظة إلي أخرى - رقم سري - استلام بطاقة جديدة" والعديد من الخدمات الأخرى".

وقال المحافظ، إن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة، العدوة" بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه؛ لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقًا لرؤية 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة بالمنيا، أن المركز يأتي ضمن 16 مركزًا مطور تم تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، إذ جرى افتتاح 3 مراكز منها بحضور وزير التموين ومحافظ المنيا، وهذا المكتب يعد الرابع، ويتوالى افتتاح باقي المراكز المتطورة تباعًا.

وتفقد محافظ المنيا عقب افتتاح المكتب، عددًا من المواقع الجاري العمل بها ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، إذ تابع أعمال تبطين وتأهيل ترعة بني عبيد، وكذلك أعمال إنشاء كوبري للمارة أمام قرية نزلة جريس، كما تفقد الموقع العام لمد شبكات الصرف الصحي بنزلة جريس وكذلك موقع إنشاء محطة رفع صرف صحي جريس.

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