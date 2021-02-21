أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
تحرير 16 مخالفة "ارتداء كمامة" في دمياط -
صور.. مبادرة لصيانة صناديق القمامة بالجهود الذاتية في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اختبار شفهي للأئمة في "أوقاف الإسكندرية"

Print
اختبار شفهي للأئمة في "أوقاف الإسكندرية" اختبار شفهي للأئمة في "أوقاف الإسكندرية"

مصراوي Masrawy

04:11 م الأحد 21 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد البدري:

أصدرت مديرية الأوقاف في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه، عن تنظيم الاختبار الشفهي للمتقدمين للمسابقة الثقافية من الأئمة والوعاظ.

وأوضح بيان المديرية أن المسابقة تأتي في 4 أفرع هي:

- الفرع الأول: أحكام التلاوة ومقاصد السور ويشمل معرفة وإتقان وتطبيق أحكام التلاوة على أجزاء: (28، 29، 30) من القرآن الكريم وهي: (قد سمع، تبارك، عم) مع فهم المقاصد العامة لسور هذه الأجزاء.

- الفرع الثاني الثقافة الفقهية وتتناول كتابين، وهما: قواعد الفقه الكلية، فهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية.

- الفرع الثالث بشأن مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول، في ضوء كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" وغيره من الكتب المتاحة في موضوعه.

- الفرع الرابع: أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع، والفرع الخامس: وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية ويتضمن هذا الفرع فقط تقديم ملخص ورقة بحثية بما لا يزيد عن خمس صفحات، ومن ينجح يتم تصعيده للوزارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية