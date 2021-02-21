اختبار شفهي للأئمة في "أوقاف الإسكندرية"

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد البدري:

أصدرت مديرية الأوقاف في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه، عن تنظيم الاختبار الشفهي للمتقدمين للمسابقة الثقافية من الأئمة والوعاظ.

وأوضح بيان المديرية أن المسابقة تأتي في 4 أفرع هي:

- الفرع الأول: أحكام التلاوة ومقاصد السور ويشمل معرفة وإتقان وتطبيق أحكام التلاوة على أجزاء: (28، 29، 30) من القرآن الكريم وهي: (قد سمع، تبارك، عم) مع فهم المقاصد العامة لسور هذه الأجزاء.

- الفرع الثاني الثقافة الفقهية وتتناول كتابين، وهما: قواعد الفقه الكلية، فهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية.

- الفرع الثالث بشأن مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول، في ضوء كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" وغيره من الكتب المتاحة في موضوعه.

- الفرع الرابع: أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع، والفرع الخامس: وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية ويتضمن هذا الفرع فقط تقديم ملخص ورقة بحثية بما لا يزيد عن خمس صفحات، ومن ينجح يتم تصعيده للوزارة.