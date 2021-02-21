بعد القبض عليه.. مصدر أمني: حجز المنتج محمد مشيش في قسم أول شبرا الخيمة

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر أمني في مديرية أمن القليوبية، أن المنتج محمد مشيش، جرى ترحيله اليوم الأحد، من إدارة الجوازات، لقسم أول شبرا الخيمة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه على خلفية اتهامه في قضية أختام مزورة، مضيفًا أنه محتجز به حاليًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه سيجرى عرضه على المحكمة، والتي ستقوم بإعادة إجراءات القضية وفقًا للقانون.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، بالقبض على المنتج التليفزيوني محمد مشيش، في حملة لتنفيذ الأحكام، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك في القضية رقم 23984 لعام 2018 التابعة لجنايات قسم شبرا الخيمة، إذ صدر فيها حكم غيابي على "مشيش" بالسجن 3 سنوات وكان وقتها خارج مصر.