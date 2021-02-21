أخبار عاجلة

8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
تحرير 16 مخالفة "ارتداء كمامة" في دمياط -
صور.. مبادرة لصيانة صناديق القمامة بالجهود الذاتية في بورسعيد -
أبرزها تنفيذ 81 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة -
وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد القبض عليه.. مصدر أمني: حجز المنتج محمد مشيش في قسم أول شبرا الخيمة

Print
بعد القبض عليه.. مصدر أمني: حجز المنتج محمد مشيش في قسم أول شبرا الخيمة بعد القبض عليه.. مصدر أمني: حجز المنتج محمد مشيش في قسم أول شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

03:36 م الأحد 21 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر أمني في مديرية أمن القليوبية، أن المنتج محمد مشيش، جرى ترحيله اليوم الأحد، من إدارة الجوازات، لقسم أول شبرا الخيمة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه على خلفية اتهامه في قضية أختام مزورة، مضيفًا أنه محتجز به حاليًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه سيجرى عرضه على المحكمة، والتي ستقوم بإعادة إجراءات القضية وفقًا للقانون.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، بالقبض على المنتج التليفزيوني محمد مشيش، في حملة لتنفيذ الأحكام، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك في القضية رقم 23984 لعام 2018 التابعة لجنايات قسم شبرا الخيمة، إذ صدر فيها حكم غيابي على "مشيش" بالسجن 3 سنوات وكان وقتها خارج .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية