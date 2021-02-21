إصابة 18 شخصًا في تصادم سيارتين أمام فرع "الأزهر" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أُصيب 18 شخصًا، في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي لمركز بني مزار شمالي محافظة المنيا، اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مقر جامعة الأزهر بالطريق الصحراوي الغربي بمركز بني مزار، وذلك بسبب التخطي الخاطئ.

انتقلت الأجهزة المعنية، وبالفحص، تبيّن أن الحادث وقع بين سيارتين الأولى بـ"فنطاس"، والأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام جامعة الأزهر، وأسفر عن إصابة 18 شخصًا بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى التكامل في الشيخ فضل ببني مزار.

جاء الحادث، عقب مرور أقل من نصف ساعة، على مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الدائري في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.