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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

مصراوي Masrawy

03:17 م الأحد 21 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، وأُصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الدائري في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 8471 ن ط ر ملاكي، و2648 ن ق د نقل بمقطورة بالطريق الدائري أمام عزبة الشقراني بمركز سمالوط.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن مصرع، مينا صفوت 40 عاما سائق، ومقيم بمركز بني مزار، وإصابة 3 أخرين هم: أحمد فتحي علي 40 عاما سائق، ومحمود مرزوق 27 عاما، وشخص آخر.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الراعي الصالح، والمصابين إلى مستشفى قلوصنا بمركز سمالوط.

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