1.6 مليون طن.. موسم توريد بنجر السكر ينطلق في الشرقية - صور

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

شهدت محافظة الشرقية، بدء موسم توريد محصول بنجر السكر، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.6 مليون طن، لإنتاج ما يقرب من 220 ألف طن سكر.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة، بحضور الدكتور خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وقال بدوي، إن الشركة مساهمة مصرية تعمل على استخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج، إذ تبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع أثناء موسم التوريد 12 ألف طن بنجر في اليوم الواحد، وذلك لمدة 140 يوم سنويًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشرقية لصناعة السكر، أن إجمالي المحصول الذي يتم توريده مليون و600 ألف طن من البنجر، فيما تبلغ الإنتاجية 220 ألف طن سكر أبيض، بالإضافة إلى 96 ألف طن أعلاف حيوانية و87 ألف طن "مولاس"، لافتًا إلى أن المصنع يضُم أحدث وحدة لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير قدرتها 2000 طن في اليوم الواحد، يُمكنها العمل لمدة 160 يومًا بصورة متواصلة لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام.

ويضُم المصنع 20 محطة إنتاجية وخدمية، فيما يعمل بالشركة 750 عاملًا, كما أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة وسلامة الغذاء, وتبلغ مساحة مصانع الشركة 420 فدانًا، بالإضافة إلى 70 فدانًا مزروعة بمحصول البنجر، فضلًا عن التعاقد مع أكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول، ويُجرى حاليًا الانتهاء من خط الإنتاج الأول، مع الوضع في الاعتبار التوسعات المستقبلية والصناعات التحويلية المُزمع إنشاؤها مستقبلًا.

من جانبه، أشار محافظ الشرقية، إلى حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد؛ لسد الفجوة بين المورد والمستهلك، مشيرًا إلى أن الشركة تقدم مشروعًا استراتيجيًا يعود بالنفع على تحسين الاقتصاد القومي وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب.