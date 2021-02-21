"تعليم الوادي الجديد" يحصد المركز الأول في مسابقة "الإذاعة المدرسية"

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بمراكز متميزة على مستوى الجمهورية (القطاع الأول) بمسابقتي الإذاعة المدرسية ومعرض الطفولة عن العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ م.

وأكد الدكتور النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن إدارة الداخلة التعليمية حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية (القطاع الأول) مدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية المشتركة، فيما حصدت إدارة الخارجة التعليمية مركزين بالإذاعة المدرسية، الثالث على مستوى الجمهورية (مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات)، المركز الرابع على مستوى الجمهورية (مدرسة السلام الابتدائية القديمة).

وأضاف الدكتور النيلي، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة معرض أعياد الطفولة.