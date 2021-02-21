صور.. أستاذ جامعي يصمم سجادة بصورة شيخ الأزهر

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مصراوي Masrawy

كتب - إسلام عمار:

صمم أستاذ جامعي في قسم التربية الفنية، بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر، سجادة تحمل صورة فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كان الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، كلف قسم التربية الفنية، بعمل سجادة يدوية تحمل صورة شيخ الأزهر، ووفق ذلك جرى تنفيذها بمعرفة الدكتور فتحي حماد، أستاذ النسيج والطباعة بالقسم، وبمشاركة الدكتور محروس عتاقي، مدرس التصوير بالقسم.

وأكد مصمم السجادة، الدكتور فتحي حماد، لـ"مصراوي"، أن عمل السجادة استغرق قرابة 5 أشهر، وذلك لكبر مساحتها وتبلغ 260 في 220 سم، وتعد أول سجادة من إنتاج جامعة الأزهر، ومصنوعة من الصوف الطبيعي في عملها، وجرى تعليقها بساحة الإمام الأكبر في مكتبة بالأزهر الشريف.