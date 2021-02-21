صور.. محافظ دمياط ومدير "المحاربين القدماء" يكرمان أسر الشهداء

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دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أركان حرب باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مراسم الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي تحتفل به مصر في التاسع من مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق.

وقدمت المحافظ، التحية لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم وجادوا بدمائهم الذكية لحماية الوطن.

كما أعربت عن سعادتها لمشاركتها في هذه الاحتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، من أبناء محافظة دمياط، تقديرًا للدور الذي قدموه والعمل على تخليد ذكراهم العطرة، موجهة التحية للواء أركان حرب باسم عزت علام ومدير أمن دمياط والمستشار العسكري للمحافظة على دورهما الكبير في رعاية أسر الشهداء والمصابين.

وأكدت محافظ دمياط على حرص كافة أجهزة الدولة على تقديم الدعم النفسي والمعنوي، لهؤلاء الابطال ورعاية أسرهم وذويهم، كما بعثت برسالة تقدير واعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة.

ودعا اللواء أركان حرب باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، كما نقل خلال كلمته تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة.

كما أعرب عن سعادته بتواجده في محافظة دمياط، مؤكداً أن الجمعية لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الدعم لأسر الشهداء والمصابين تقديرًا وعرفانًا بدورهم.

وتبادلت المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الدروع التذكارية بهذه المناسبة، كما كرما أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة.

وجاء الاحتفال بحضور اللواء حسام بدرة، نائب مدير أمن دمياط، والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.