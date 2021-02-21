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وزير الري: إنهاء 90% من سحارة شادر عزام في بورسعيد بـ117 مليون جنيه -صور

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وزير الري: إنهاء 90% من سحارة شادر عزام في بورسعيد بـ117 مليون جنيه -صور وزير الري: إنهاء 90% من سحارة شادر عزام في بورسعيد بـ117 مليون جنيه -صور

مصراوي Masrawy

02:27 م الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إنه جرى إنهاء 90% من أعمال إنشاء سحارة مصرف شادر عزام أسفل مصرف بحر البقر بمحافظة بورسعيد بتكلفة 117 مليون جنيه.

وأشار الوزير، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء السحارة، إلى أنها تضم 3 وحدات، وتصرف المحطة الواحدة 2 متر مكعب في الثانية، بإجمالي 170 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع افتتاحها في شهر أبريل من العام الجاري.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير الري، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق لمناقشة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات خاصة أعمال إنشاء حواجز حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تبطين ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، وساحة شادر عزام.

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