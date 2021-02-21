صور.. 12 فرقة فنية تشارك فى احتفالات تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتوفير كافة التسهيلات لتنظيم فعاليات العروض الفلكلورية لفرق الفنون الشعبية المشاركة فى احتفالات تعامد الشمس على معبد أبو سمبل.

وقال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن 12 فرقة للفنون الشعبية تشارك في احتفالات تعامد الشمس على معبد أبو سمبل تضم فرق "الحرية والوادي الجديد والإسماعيلية وشلاتين وسوهاج والنيل وبورسعيد وملوي والأقصر والشرقية، بالإضافة إلى فرقتى أسوان وتوشكى".

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم في نشر التنوير التراثي والفني مع خلق أجواء ترفيهية داخل المدن والقرى.

لافتًا إلى أن مبادرة شتى في مصر والتى أطلقها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار من أسوان جاءت بثمارها وسط ارتفاع معدلات توافد الحركة السياحية الداخلية خلال الفترة الحالية ما يساهم في إنعاش صناعة السياحة داخل الفنادق الثابتة والعائمة، بجانب المطاعم والكافيهات والبازارات، بالإضافة إلى المواقع والمعالم السياحية والأثرية.

الجدير بالذكر بأن فرق الفنون الشعبية قدمت استعراضاتها المختلفة خلال الفترة المحددة على خشبة المسرح الصيفى بأسوان، وأيضًا داخل قصور الثقافة بكركر وغرب أسوان ودراو وتوشكى وحسن فخر الدين وكلابشة ودهميت بنصر النوبة، بجانب كوم أمبو والرديسية والسباعية.