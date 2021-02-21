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"أوقاف الوادي الجديد" تختتم دورة تدريب الأئمة على اللغة العربية

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"أوقاف الوادي الجديد" تختتم دورة تدريب الأئمة على اللغة العربية "أوقاف الوادي الجديد" تختتم دورة تدريب الأئمة على اللغة العربية

مصراوي Masrawy

02:19 م الأحد 21 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اختتمت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدورة التدريبية التنشيطية للأئمة في اللغة العربية بمركز الخارجة.

قال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن المديرية أنهت دورة تدريبية لـ 50 إمامًا بمقر كلية الزراعة بمدينة الخارجة في اللغة العربية ضمن بروتوكول تعاون مع جامعة الوادي الجديد، لتدريب وتأهيل الأئمة.

أضاف شاهين، أن الدورة استمرت لمدة 4 أيام وبدأت الأربعاء الماضي يوم 17 فبراير الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

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