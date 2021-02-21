أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أثناء هربه من الأهالي.. كشف غموض العثور على جثة شاب في "ترعة الإسماعيلية"

Print
أثناء هربه من الأهالي.. كشف غموض العثور على جثة شاب في "ترعة الإسماعيلية" أثناء هربه من الأهالي.. كشف غموض العثور على جثة شاب في "ترعة الإسماعيلية"

مصراوي Masrawy

02:12 م الأحد 21 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، غموض واقعة العثور على جثة شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن الغريق يدعى "م.ز"، 37 عامًا، متهم في 7 سرقة، وتبين أنه قفز بمياه ترعة الإسماعيلية هربًا من الأهالي الذين حاولوا الإمساك به وبصحبته شخصين آخرين، هما "ح.ع"، و"ب.ا"، عاطلين، أثناء سرقتهما الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء الخانكة، ولقي مصرعه.

ضبطت مباحث مركز الخانكة برئاسة المقدم أحمد سامي رئيس المباحث المتهمين الأخرين، واعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المبين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد، بعثور الأهالي علي جثة شاب غارقاً بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الجثة لشاب يدعي "م.ز"، 37 عاما، عاطل، ومسجل قضايا سرقات، متهم في 7 قضايا سرقة، وجرى التحفظ على الجثة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المتوفى عقب ذالك، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية