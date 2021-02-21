أثناء هربه من الأهالي.. كشف غموض العثور على جثة شاب في "ترعة الإسماعيلية"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، غموض واقعة العثور على جثة شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن الغريق يدعى "م.ز"، 37 عامًا، متهم في 7 حوادث سرقة، وتبين أنه قفز بمياه ترعة الإسماعيلية هربًا من الأهالي الذين حاولوا الإمساك به وبصحبته شخصين آخرين، هما "ح.ع"، و"ب.ا"، عاطلين، أثناء سرقتهما الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء الخانكة، ولقي مصرعه.

ضبطت مباحث مركز الخانكة برئاسة المقدم أحمد سامي رئيس المباحث المتهمين الأخرين، واعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المبين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد، بعثور الأهالي علي جثة شاب غارقاً بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الجثة لشاب يدعي "م.ز"، 37 عاما، عاطل، ومسجل قضايا سرقات، متهم في 7 قضايا سرقة، وجرى التحفظ على الجثة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المتوفى عقب ذالك، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.