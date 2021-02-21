صور.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد المرحلة الأولى بمراكز الاختبارات الالكترونية

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد، أعمال المرحلة الأولى بمراكز الاختبارات الإلكترونية، والمنتظر الانتهاء منها خلال الشهر الجارى.

وتابع صالح أعمال البنية التحتية الإلكترونية للمعامل، ومركز معلومات الجامعة، وكذلك أعمال ربط الشبكات ونظم الترقيم والكابلات ومخارج الكهرباء.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز مركزين للاختبارات الإلكترونية يحتوي كل مركز على ٦ معامل بإجمالى ١٢ معمل لخدمة البحث العلمي والعملية التعليمية بالجامعة، كما جرى رفع الطاقة الاستيعابية للمعامل ورفع كفاءة الإنترنت من 100 إلى 200 ميجابت فى الثانية.

يذكر أن جامعة دمنهور حصلت على المركز الثاني بخصوص استعداد وجاهزية معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، بحسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.