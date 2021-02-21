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غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب سيناء

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غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب سيناء غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

02:02 م الأحد 21 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بجنوب سيناء، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بداية من غد الاثنين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى إدراج الطعوم الجديدة وزيادة عدد جرعات التطعيمات الروتينية حسب مقتضيات الوضع الوبائي، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك فى إطار الخطة القومية للحفاظ على خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الأحد، أنه تقرر إدراج جرعتين جديدتين لطعم شلل الأطفال المعطل بالحقن سولك للأطفال عند إتمام عمر شهرين وعمر ست أشهر بجرعة 0.5 سم حقنًا بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر، بداية من غدًا الاثنين، بالإضافة للجرعة الحالية عند إتمام الأربعة أشهر،ليصبح جدول التطعيمات الروتينية يتضمن 3 جرعات من طعم شلل الأطفال بالحقن سولك.

وأكد أنه سيجري التطعيم بكافة الوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة، ومكاتب الصحة بجميع مدن المحافظة.

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