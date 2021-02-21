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قومي المرأة بالمنيا: نواجه الهجرة غير الشرعية بالقروض الميّسرة - صور

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قومي المرأة بالمنيا: نواجه الهجرة غير الشرعية بالقروض الميّسرة - صور قومي المرأة بالمنيا: نواجه الهجرة غير الشرعية بالقروض الميّسرة - صور

مصراوي Masrawy

02:02 م الأحد 21 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

عقد المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، اجتماعًا أكد خلاله على مواجهته قضية الزيادة السكانية، والهجرة الغير شرعية من خلال تقديم القروض الميّسرة ورفع وعي المواطنين.

وتناول اجتماع فرع المجلس بالمنيا، الذي عُقد اليوم الأحد، برئاسة الدكتور منال أبوسمرة مقررة الفرع، قضية الهجرة غير الشرعية، وكيفية مواجهتها من خلال تقديم مساعدات وتيسيرات للشباب للحصول على مشاريع صغيرة، ومنحهم قروض حسنة أو ميسرة لإقامة مشروعات، من خلال التواصل مع الجهات المانحة.

وناقش المجلس أيضًا، كيفية مواجهة الزيادة السكانية ومخاطرها، خاصة بعد أن أصبحت توليها الدولة، اهتمامًا بالغًا، وكذلك مواجهتها من خلال رفع الوعي بالمشاكل المترتبة عليها.

وأوضحت مقررة فرع المنيا، أنه جرى إعداد قاعدة بيانات للسيدات الغير قادرات بقرى حياة كريمة استعدادًا لحصولهن على معاش من بيت الزكاة التابع لمشيخة الأزهر الشريف.

وأكدت أبو سمرة، أن المجلس يستعد لاستقبال 20 ألف استمارة بطاقة رقم قومي لتوزيعها بقرى مبادرة حياة كريمة بالمجان، موضحة أن توزيع الاستمارات سيبدأ من يوم 23 فبراير الجارٍ بواقع 5 أيام أسبوعيّا.

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