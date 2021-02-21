إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أُصيب 8 أشخاص، بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم وانقلاب متفرقين، على طرق المنيا، اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارة على طريق قرية بردنوها، وانتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان الحادث، وتبيّن تصادم سيارة ملاكي، بعمود إنارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة قائدها مصطفى محمد 16 عامًا، واثنين من مستقليها هما، رجب رمضان 59 عامًا، وأحمد خلف 24 عامًا، جرى نقلهم إلى المستشفى العام.

كما تلقى مأمور مركز الشرطة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية بلنصورة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام.

حُررت المحاضر اللازمة، وأُزيل آثار الحادثين، وجرى تسيير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق في الحادثين.