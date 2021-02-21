أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالمنيا

Print
إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالمنيا إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالمنيا

مصراوي Masrawy

01:53 م الأحد 21 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

أُصيب 8 أشخاص، بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم وانقلاب متفرقين، على طرق المنيا، اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارة على طريق قرية بردنوها، وانتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان الحادث، وتبيّن تصادم سيارة ملاكي، بعمود إنارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة قائدها مصطفى محمد 16 عامًا، واثنين من مستقليها هما، رجب رمضان 59 عامًا، وأحمد خلف 24 عامًا، جرى نقلهم إلى المستشفى العام.

كما تلقى مأمور مركز الشرطة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية بلنصورة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام.

حُررت المحاضر اللازمة، وأُزيل آثار الحادثين، وجرى تسيير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق في الحادثين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية