أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الأضخم في أفريقيا.. افتتاح محطة معالجة صرف بحر البقر في بورسعيد يوليو المقبل

Print
الأضخم في أفريقيا.. افتتاح محطة معالجة صرف بحر البقر في بورسعيد يوليو المقبل الأضخم في أفريقيا.. افتتاح محطة معالجة صرف بحر البقر في بورسعيد يوليو المقبل

مصراوي Masrawy

01:49 م الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إنه من المتوقع افتتاح محطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية بمحافظة بورسعيد في شهر يوليو من العام الجاري بتكلفة 490 مليون جنيه، والتي ستكون أكبر محطة معالجة في قارة أفريقيا.

وأشار الوزير، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء المحطة، إلى أن المحطة تضم 7 وحدات، وتصرف المحطة الواحدة 11 متر مكعب في الثانية، بإجمالي 5 مليون متر مكعب يوميًا، بتكلفة 490 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ حوالي 70% من المحطة، ومن المتوقع افتتاحها في شهر يوليو من العام الجاري.

وأكد أن تلك المحطة تؤدي إلى تحويل مسار مصرف بحر البقر، فبدلًا من إلقائه في البحيرة سيجرى معالجته في المحطة، وبالتالي إنقاذ البحيرة من المخلفات والملوثات، ما سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الحفاظ وتنمية الثروة السمكية وعودة البحيرة إلى عهدها الذهبي وأفضل مما كانت عليه، فضلًا عن استخدام المياه الناتجة عن المحطة للاستفادة منها في مجالات مختلفة منها استصلاح الأراضي الصحراوية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية