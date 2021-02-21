الأضخم في أفريقيا.. افتتاح محطة معالجة صرف بحر البقر في بورسعيد يوليو المقبل

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إنه من المتوقع افتتاح محطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية بمحافظة بورسعيد في شهر يوليو من العام الجاري بتكلفة 490 مليون جنيه، والتي ستكون أكبر محطة معالجة في قارة أفريقيا.

وأشار الوزير، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء المحطة، إلى أن المحطة تضم 7 وحدات، وتصرف المحطة الواحدة 11 متر مكعب في الثانية، بإجمالي 5 مليون متر مكعب يوميًا، بتكلفة 490 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ حوالي 70% من المحطة، ومن المتوقع افتتاحها في شهر يوليو من العام الجاري.

وأكد أن تلك المحطة تؤدي إلى تحويل مسار مصرف بحر البقر، فبدلًا من إلقائه في البحيرة سيجرى معالجته في المحطة، وبالتالي إنقاذ البحيرة من المخلفات والملوثات، ما سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الحفاظ وتنمية الثروة السمكية وعودة البحيرة إلى عهدها الذهبي وأفضل مما كانت عليه، فضلًا عن استخدام المياه الناتجة عن المحطة للاستفادة منها في مجالات مختلفة منها استصلاح الأراضي الصحراوية.