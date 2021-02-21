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طلبت كتمان التفاصيل.. خبير المظهر الخاص بـ"ميلانيا " يكشف كواليس عمله معها

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طلبت كتمان التفاصيل.. خبير المظهر الخاص بـ"ميلانيا ترامب" يكشف كواليس عمله معها طلبت كتمان التفاصيل.. خبير المظهر الخاص بـ"ميلانيا " يكشف كواليس عمله معها

مصراوي Masrawy

02:14 م الأحد 21 فبراير 2021

كشف المصمّم إيرفيه بيار، الذي تولّى الاهتمام بمظهر زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، ميلانيا، تفاصيل عمله معها، بعد خروجه عن صمته عقب مغادرتها البيت الأبيض، كاشفًا بعض الحقائق حول طبيعة عمله معها.

ونقل موقع "سبوتنيك" أن المصمم خبير المظهر الخاص بميلانيا ترامب قال: "التقيت ميلانيا في الثالث من يناير من عام 2017 بواسطة صديق مشترك، وفي 7 من الشهر نفسه طلبت مني أن اختار إطلالتها لحضور حفل التنصيب منذ 4 سنوات".

وأضاف: "حينها لم تقدّم لي الكثير من المعلومات وشعرت بأنني أسبح في الضباب" وقلت لها: تعرفين أنني لست خبير مظهر، فأجابت: وأنا لم أكن قبل اليوم سيدة أولى. سنتعلّم معاً". فأعجبه ردها الذي يدل على مرونتها برأيه.

وأكد أنه قبل سفر ميلانيا إلى أي مكان، كان يهتم بالإطلالات التي تناسب الثقافات المختلفة، مشيرًا إلى أن ميلانيا كانت تفضّل ألاّ يتحدث عن عمله إلى أحد وأن يبقي تفاصيله قيد الكتمان.

ولفت إلى أنه تمكن في هذا الإطار من الفصل بين شخصيته كخبير مظهر لدى السيدة الأولى وكمصمّم أزياء، ومن المتوقع، بحسب صحيفة "لوفيغارو" أن يعمل لحسابها حتى بعد انتهاء ولاية زوجها وخروجهما من البيت الأبيض.

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مصراوي Masrawy

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